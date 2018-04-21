معالي وزير النفط يُشارك في منتدى الطاقة الدولي بالجمهورية الهندية

نيودلهي في 21 ابريل / بنا / شارك معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط والوفد المرافق في الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة الدولي في مدينة نيودلهي في الجمهورية الهندية الذي عُقد مؤخرا تحت شعار "مستقبل أمن الطاقة العالمي" بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والسياسات طويلة المدى بين الدول المنتجة والمستهلكة، ودراسة الاستثمار الأمثل للثروات البترولية في العالم، وذلك بحضور فخامة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء البترول والطاقة وقادة الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العالمية ورؤساء المنظمات الدولية الرئيسية وعلى رأسها منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة.





وقد تقدم معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن عظيم شكره وبالغ تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على الدعم والمساندة للمسيرة التنموية التي يشهدها قطاع النفط والغاز في المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالته ايده الله؛ مُعبَّراً معاليه عن بالغ سعادته وسروره بمشاركة أشقائه ونظرائه المسئولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول العالم الأعضاء، مؤكداً على حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز على المشاركة في منتدى الطاقة العالمي الذي يُعقد مرة كل عامين بالتناوب بين دولة منتجة وأخرى مستهلكة للبترول، والذي يُسهم بدوره في إثراء الحوارات والمناقشات عالية المستوى مع العديد من أصحاب القرار والمسؤولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وبحث سُبل تعزيز التعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات العمل المشترك المُعزِّز لبرامج تطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين.



وأشار معالي الوزير إلى أن منتدى هذا العام قد مثل فرصة للالتقاء بنظرائه الوزراء والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية؛ حيث قام معالي الوزير بعقد عدد من الاجتماعات مع إخوانه معالي وزراء النفط والغاز والطاقة من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة في الصين والهند والولايات المتحدة وفرنسا والكويت وغيرها، بالإضافة إلى تميُّز أوراق العمل الداعمة إلى تحفيز نمو الاقتصاد العالمي.



وقد شهدت فعاليات المنتدى مشاركة واسعة، بلغ عدد المشاركين فيه على ما يزيد عن 1300 من المعنيين في قطاع الطاقة و أكثر من 50 وزيراً و 10 رؤساء منظمات دولية وما يزيد على 50 شركة عالمية وإقليمية ومحلية متمثلة في رؤسائها التنفيذيين أو ما يعادلهم مما شكَّل ما يفوق عن 135 وفد رسمي مشارك.



الجدير بالذكر بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز عضواً في المجلس التنفيذي للمنتدى وكذلك عضواً في مجموعة الدعم الدولي التابعة لمنتدى الطاقة الدولي ( International Support Group –ISG) ، وأن شركة نفط البحرين (بابكو) ممثلة في اللجنة الاستشارية للصناعة (Industry Advisory Committee-IAC) التابعة للمنتدى. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن منتدى الطاقة الدولي الأول عقد في فرنسا في عام 1991 وأن من المُقرر يعقد منتدى الطاقة الدولي السابع عشر في الصين في عام 2020؛ ومن المُخطط أيضاً أن يُعقد منتدى الطاقة الدولي الثامن عشر في المملكة المغربية في عام 2022 م.







خ.ب/ع ذ



بنا 0746 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/21 - 49 : 10 AM