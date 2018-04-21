الرئيس الأميركي يرحب بقرار كوريا الشمالية وقف انشطتها النووية ويصفه بانه "نبأ سار جداً" للعالم

واشنطن في 21 أبريل/ بنا / وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعليق التجارب النووية والصاروخية البالستية بانه "نبأ سار جداً للعالم أجمع.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر "كوريا الشمالية وافقت على تعليق جميع التجارب النووية وإغلاق موقع اختبار رئيسي .. هذا نبأ سار جدًا لكوريا الشمالية والعالم - تقدم كبير نتطلع إلى قمتنا".



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اعلن امس الجمعة أن بلاده ستتوقف اعتبارا من اليوم السبت عن إجراء التجارب النووية والصاروخية البالستية وستغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتاً لصدق نيتها.



وقد تبنت كوريا الشمالية " منهجا استراتيجيا جديدا " تمثل في اغلاق المنشئة النووية التي أجرت فيها 6 تجارب نووية والسعي الحثيث لتحقيق التنمية الاقتصادية.



وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم قال في تقرير "هناك تيار جديد نحو تخفيف حدة التوتر والسلام في شبه الجزيرة الكورية وحدوث تغييرات درامية في هيكل السياسة الدولية".



و.ش



بنا 0552 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/21 - 57 : 08 AM