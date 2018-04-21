استشهاد 4 فلسطينيين و اصابة 729 في "جمعة الشهداء والأسرى" غزة في 21 أبريل/ بنا / استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب أكثر من 729 آخرين، بينهم مسعف جراحه خطيرة وصحفيان، خلال مسيرات "جمعة الشهداء والأسرى" على الحدود مع الاحتلال في رام الله.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المسيرات الشعبية السلمية تتواصل للجمعة الرابعة على التوالي، قرب السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة، والتي أطلق عليها "جمعة الشهداء والأسرى".



وأكدت وزارة الصحة أن أكثر من 445 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة، منها 174 إصابة وصلت للمستشفيات، و271 إصابة تم علاجها في النقاط الطبية، بينهم 24 طفلا، و12 سيدة.



وأوضحت الوزارة أن خطورة الإصابات التي وصلت المستشفيات توزعت كالتالي، إصابة واحدة حرجة، و3 خطيرة، و90 متوسطة، و80 طفيفة.





و.ش



بنا 0452 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/21 - 07 : 08 AM