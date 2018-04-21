كوريا الجنوبية ترحب بقرار الشمالية تعليق تجاربها النووية سيؤول في 21 أبريل/ بنا / رحبت كوريا الجنوبية بقرار كوريا الشمالية اليوم السبت لتعليق إجراء التجارب النووية والصواريخ الباليستية وإغلاق موقع إجراء التجارب النووية.

ونقلت وكالة الانباء "يونهاب" عن مكتب الرئاسة في بيان "قرار كوريا الشمالية ذو مغزى من أجل النزع النووي في شبه الجزيرة الكورية وهذا ما يتمناه العالم".





وقال أيضاً "سيعمل هذا القرار على إيجاد بيئة ايجابية لنجاح القمتين القادمتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".



وتعهد مكتب الرئاسة بالتجهيز الكامل للقاء القمة بين الرئيس مون جيه ان والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بطريقة تؤدي الى تفكيك الأسلحة النووية ونشر السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.



و.ش



بنا 0441 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/21 - 45 : 07 AM