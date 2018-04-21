اليابان: إعلان كوريا الشمالية عن تجميد تجاربها النووية "غير كاف" طوكيو في 21 أبريل/ بنا /رحبت اليابان بحذر بإعلان كوريا الشمالية تجميد تجاربها النووية والباليستية.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بحسب وكالة الانباء الالمانية "نرحب بإعلان كوريا الشمالية باعتباره تحركا للأمام لكننا سنظل نتطلع إلى ما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى إزالة الترسانات النووية وأسلحة الدمار الشامل بصورة يمكن التحقق منها بشكل لا رجعة فيه".



وقال وزير الدفاع الياباني، إتسونوري أونوديرا، للصحفيين في واشنطن، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، إن إعلان كوريا الشمالية "غير مرض" و "غير كاف".



وقال أونوديرا إن بيونغ يانغ أخفقت في ذكر خطط للتخلي عن صواريخها الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، والتي يمكن استخدامها ضد اليابان وكوريا الجنوبية.



و.ش



بنا 0434 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/21 - 37 : 07 AM