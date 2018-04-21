مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 21 ابريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات المستجدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت تطورات الاحداث خلال الساعات القليلة الماضية والقضايا الراهنة حديث الساعة وفيما يلي ابرز العناوين:



/جلالة الملك يرعى مهرجان التراث الأربعاء القادم.

/مركز محمد بن خليفة للقلب يواصل اقتناء أحدث الأجهزة: تقنية جديدة لعمليات قسطرة القلب.

/وزير الكهرباء يبحث مع واحدة من أكبر شركات الطاقة الشمسية رغبة الشركة في المشاركة بمشاريعها في مملكة البحرين.

/وزير العمل:توظيف 234 من ذوي الإعاقة السمعية من الجنسين وضم آخرين إلى مشاريع الأسر المنتجة.

/وزير التربية يكرِّم الفائزين في مسابقة معهد البحرين للتدريب للمهارات.

/بالتعاون مع المنظمة العالمية للهندسة والتكنولوجيا: جامعة البحرين تنظم منتدى المدن الذكية غدًا الأحد.

/في مشروع قانون حول المؤسسات الصحية الخاصة: الأولوية للأطباء والممرضين والفنيين البحرينيين في التوظيف.

/بدعم من «تمكين».. تدريب 45 بحرينيا على تقنية المعلومات والاتصالات.

/بلدية المحرق تصدر (3573) رخصة للإعلانات التجارية.

/«سوق العمل» تسعى إلى زيادة نسبة البحرنة لإحلال الكوادر البحرينية.

/خلال جلسته غدًا الأحد: بلدي المحرق يناقش فرض رسوم على المرافق الصحية العامة وخصخصتها.

/صواريخ تصيب مطارا بالعاصمة الليبية وتلحق أضرارا بطائرة ركاب.

/رئيس جنوب إفريقيا يقطع زيارته للندن بعد مظاهرات عنيفة في بلاده.

/موسكو: الضربات الأمريكية تحلنا من أي التزام أخلاقي يمنع تزويد الأسد بصواريخ اس - 300.

/أربعة شهداء في الجمعة الرابعة من «مسيرة العودة الكبرى» بغزة.

/ترامب يبدأ مسعى لتعزيز مبيعات الأسلحة الأمريكية في العالم.

/خبيران أمريكيان: إيران أنفقت 15 مليار دولار لدعم الأسد و800 مليون دولار لحزب الله في العام الماضي.

/الإمارات تعيد بناء جامع النوري ومنارة الحدباء .. وسكك حديدية تربط بين السعودية والعراق.





و.ش



بنا 0431 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/21 - 35 : 07 AM