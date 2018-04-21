الطقس في البحرين: معتدل مع بعض السحب وتوقع لتصاعد الاتربة في بعض المناطق المنامة في 21 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله معتدلا مع بعض السحب وحارا خلال النهار ومن المتوقع ان يكون مغبرا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق في وقت لاحق.



الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية من 7 إلى 12 عقدة وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً في وقت لاحق.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 37 مئوية والصغرى 25 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 75 بالمئة والصغرى 15 بالمئة.



وحذرت إدارة الإرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.





م.ا.ب/و.ش



بنا 0421 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/21 - 27 : 07 AM