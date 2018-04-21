كوريا الشمالية تعلن وقف تجاربها النووية والصاورخية سول في 21 ابريل /بنا/ أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم أن بلاده ستعلق التجارب النووية والصاروخية وستغلق موقع للتجارب النووية شمال البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه "اعتبارا من 21 أبريل الجاري ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".





ووفقا للوكالة الكورية الشمالية فإن تعليق التجارب النووية يعد أمراً مهماً لنزع السلاح العالمي، وأن كوريا الشمالية ستنضم إلى الجهود الدولية لوقف التجارب النووية بالكامل.



م.أ.ب



عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/21 - 38 : 02 AM