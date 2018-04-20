الأمير تشارلز يخلف الملكة إليزابيث الثانية في منصب رئيس الكومنولث لندن 20 أبريل/بنا/ اتفق اليوم الجمعة زعماء دول الكومنولث البالغ عددها 53 دولة على أن يخلف الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية في منصب رئيس المنظمة التي تقودها بريطانيا.

وشكر بيان مشترك من الـ 53 دولة الملكة على قيادتها للمجموعة منذ عام 1952 وقال إن تشارلز أمير ويلز، وأكبر أبناء الملكة ووريث العرش البريطاني، سيتولى منصب رئيس المنظمة.



وأبلغت الملكة التي ستبلغ (92 عاما) غدا السبت زعماء الكومنولث في بداية القمة التي عقدت في لندن أمس الخميس، أنها تريد أن يخلفها تشارلز.



وقالت الملكة إليزابيث الثانية في حفل الافتتاح الرسمي لاجتماعات قادة الرابطة يوم أمس الخميس "أتمنى بإخلاص أن تستمر الكومنولث في توفير الاستقرار للأجيال القادمة وإنها ستقرر ذات يوم أن أمير ويلز يجب أن يكمل العمل المهم الذي بدأه والدي في عام 1949".



يذكر أن رابطة الشعوب البريطانية المعروفة بـدول ويرمز لها بـ(CN) معروفة كذلك بالكومنولث أو الكومنولث البريطاني (Commonwealth of Nations)، هو منظمة دولية تضم 53 دوله مستقلة أغلبيتهم كانوا جزءاَ من الإمبراطورية البريطانية، الدول الاعضاء تجمعهم أهداف و قيم مشتركة تم نشرها في اعلان سنغافورة في 22 يناير 1971 و من أهم الأهداف والقيم المطروحة المتمثلة في (نشر الديموقراطية و حقوق الانسان و الحكومة الرشيدة، حكم القانون، الحرية الشخصية، المساواة، حرية التجارة و المشاركة و السلام العالمي.





خ.أ



بنا 2000 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/20 - 05 : 11 PM