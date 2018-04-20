مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي في غارة للتحالف العربي في محافظة مارب مأرب في 20 ابريل/بنا/ شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارة مباغتة على مواقع المليشيا في اطراف مدينة صرواح في محافظة مارب قتلت فيها 8 عناصر من المليشيا الحوثية الانقلابية.







وقال مصدر ميداني لـموقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني ان مقاتلات التحالف العربي شنت غارة مباغتة على مواقع المليشيا في اطراف مدينة صرواح الحقت بهم خسائر كبيرة في الارواح والعتاد وافادت المعلومات المؤكدة بمقتل 8 عناصر وجرح اخرين وشوهدت سيارات المليشيا تهرع الى المكان لنقل المصابين والقتلى.





س.ي



بنا 1844 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/20 - 48 : 09 PM