على هامش انعقاد الملتقى الاعلامي العربي في الكويت بعد غد..هيئة الملتقى تطلق (مؤشر الأداء الإعلامي) الكويت في 20 أبريل/بنا/ أعلنت هيئة الملتقى الإعلامي العربي اليوم الجمعة إطلاقها (مؤشر الأداء الإعلامي) بالتعاون مع أكاديمية الإعلام المتكامل في العاصمة المصرية القاهرة للتعرف على تطور الأداء الإعلامي وأداء المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في الدول العربية، وذلك على هامش انعقاد الملتقى الاعلامي العربي الـ 15 في الكويت بعد غد الأحد على مدى يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وبحضور كوكبة من الإعلاميين في العالم العربي.







وقالت الهيئة في بيان صحفي إن "المؤشر يرصد أيضا الأداء الإعلامي في منصات التواصل الاجتماعي من خلال معايير أداء تقييم مهنية الوسائل الإعلامية وطبيعة الانحرافات التحريرية والإخراجية التي يحتمل اتباعها في سياق التغطية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام التقليدية والحديثة".



وفي هذا السياق أكد الأمين العام للملتقى ماضي الخميس وفق البيان أن "وسائل الإعلام تؤدي دورا مركزيا في تحريك الرأي العام العربي لافتا إلى تطلعه لمسؤولية اجتماعية تجاه جميع وسائل الإعلام العربية التقليدية والمتطورة بضرورة حصولها على مجموعة من الحقوق والتزامها بمجموعة من الواجبات".



وأضاف الخميس "أن الحقوق تتمثل في البيئة القانونية المواتية للعمل الإعلامي الحر والمحترمة للحق في حرية الرأي والتعبير، في حين تتمثل الواجبات في قيام وسائل الإعلام والإعلاميين بدورهم المهم كمصادر للمعلومات وفي نقل الخبر والتقارير مع الالتزام بالحيادية والمسؤولية في تناول الموضوعات".



وذكر "أن التعاون مع أكاديمية الإعلام المتكامل يعنى بتدريب الراصدين بشكل مكثف على مدار أسبوعين للتعرف على البيئة المتطورة لعمل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين كذلك معايير تقييم مهنية الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التي يحتمل اتباعها في سياق التغطية الإعلامية ومساعدة 20 من الراصدين والباحثين في إعداد استقصاء مصغر حول أكثر الوسائل الإعلامية انتشارا وتأثيرا من أجل تحديد عينة المراقبة"، لافتا في هذا الشأن إلى "مراعاة معايير التنوع والتوازن بين كل أنواع الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة على اختلاف دوريتها وانتماءاتها ومصادر تمويلها".



وأسس الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت عام 2003 بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية.

ويعقد الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية اضافة الى عضويته كمراقب في اللجنة الدائمة للاعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية.



خ.أ



بنا 1836 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/20 - 42 : 09 PM