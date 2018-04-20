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الخارجية الكويتية تستدعي سفير الفلبين وتسلمه مذكرتي احتجاج
2018/04/20 - 56 : 08 PM
الكويت في 20 أبريل/بنا/ استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة سفير جمهورية الفلبين لدى الكويت، حسب مصدر مسؤول.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن المصدر المسؤول تم تسليم السفير الفلبيني مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينيين، والتي تنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين، والتي تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين ‏وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.


وقالت الوكالة أن المصدر أعرب عن الأسف لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقة بين البلدين.

خ.أ

بنا 1751 جمت 20/04/2018


عدد القراءات : 18         اخر تحديث : 2018/04/20 - 00 : 09 PM
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