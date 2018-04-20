فلسطين تتوجه الى مجلس الأمن لطلب الحماية الدولية من قوات الاحتلال الاسرائيلي رام الله في 20 ابريل/بنا/قال نبيل ابو ردينه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ان فلسطين ستتوجه إلى مجلس الامن الدولي مرة اخرى لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال.







واضاف انه امام استمرار الاحتلال في اعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني سواء من خلال استمرار عمليات القتل للمتظاهرين في قطاع غزة ، والتي أدت إلى استشهاد العشرات وجرح الالاف من المواطنين، بالإضافة إلى سياسة تهويد القدس والاعتقالات ومصادرة الاراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وعمليات حرق الاماكن الدينية، وخط الشعارات العنصرية، فان التحرك السياسي الفلسطيني في المرحلة القادمة سيتركز على طلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني.



ودعا المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني لان التصرفات الاسرائيلية تشكل تهديداً على الشعب الفلسطيني والقانون الدولي الذي تخرقه إسرائيل يومياً.



س.ي



بنا 1741 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/20 - 58 : 08 PM