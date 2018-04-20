المقاومة اليمنية وباسناد من قوات التحالف العربي تحقق تقدما نوعيا في محافظة تعز اليمن في 20 أبريل/ وام / تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح التقدم النوعي في جبهات القتال بالساحل الغربي والسيطرة على مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية شرق مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز وسط مواجهات مع مسلحي الميليشيات أنهكت قدراتهم العسكرية وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من المقاومة "التهامية" و"الجنوبية".







وشنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية مدعومة بقدرات عسكرية كبيرة ونوعية هجوما مباغتا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية بالساحل الغربي أسفرت عن قطع الإمدادات على مواقع الحوثيين في معركة عسكرية واسعة وحاسمة لتطهير ما تبقى من مديريات ومحافظات الساحل من قبضة الميليشيات وسط استعدادات مكثفة لأفراد المقاومة الوطنية بتوسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق أخرى بالساحل الغربي وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في مختلف جبهات القتال.



كما قصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مفرق الوازعية بالتزامن مع بدء المقاومة الوطنية اليمنية عملية عسكرية واسعة بالساحل الغربي باتجاه مفرق المخا والبرح وسط هزائم متلاحقة للميليشيات ومصرع عدد كبير من القيادات الميدانية في صفوفهم.





س.ي



بنا 1646 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/20 - 35 : 08 PM