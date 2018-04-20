فرنسا أمريكا وبريطانيا تعدل مشروع قرارها في شأن سوريا بالتطرق إلى الجانب الكيميائي والسياسي الانساني نيويورك-الامم المتحدة في 20 أبريل/بنا/ عرضت كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لشركائها في مجلس الامن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها حول سوريا، تتناول الجانب الكيميائي والسياسي والانساني في النزاع، وذلك حسب ما أفاد به دبلوماسيين.





وحسب وكالة الانباء الفرنسية أن المشروع السابق يندد باستخدام الاسلحة الكيميائية في دوما، في حين تندد الصيغة الجديدة التي حصلت عليها الوكالة تشير الى استخدام هذا السلاح في اليوم المذكور، فيما تتطرق الصيغة المعدلة إلى الجانب الانساني وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "استكشاف سبل" استئناف المفاوضات السياسية.



وفي هذا الصدد، "تشجع" الدول الثلاث "الامين العام عبر موفده الخاص على تشكيل لجنة دستورية" جامعة، وهي اشارة لم ترد في الصيغة الاولى.



ويعقد أعضاء مجلس الامن نهاية الاسبوع "خلوة" في السويد مخصصة للنزاع السوري، واوضح دبلوماسيون انه سيتم التطرق خلالها إلى المشروع المعدل من دون التفاوض في شأنه.





خ.أ



بنا 1646 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/20 - 33 : 08 PM