السوريون في المقدمة..أكثر من نصف مليون شخص حصلوا على حق الحماية بأوروبا خلال 2017 بروكسل في 20 أبريل/بنا/ أكد تقرير لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن أكثر من نصف مليون شخص مُنِحَ حق الحماية في أوروبا خلال عام 2017، وكان السوريون في المقدمة، فيما جاء 60 بالمئة من قرارات البت الإيجابية من ألمانيا وحدها - وفقا لما نشرته هيئة الاذاعة والتلفزة الألمانية العربية (دوتش فيليه) اليوم.







في عام 2017، حصل حوالي 538 ألف شخص على حق "حماية للجوء" في 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لـ(مركز الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي) "فإن الاتحاد الأوروبي قبل إعادة توطين حوالي 24 ألف لاجئ.



وأشار التقرير إلى أن المجموعة الأكبر التي منحت حق حماية اللجوء في الاتحاد الأوروبي هي من السوريين، حيث بلغ عددهم 175,800 شخص ما يعادل 33 بالمئة، يليهم الأفغان 100,700 شخص ما يعادل 19 بالمئة، و64,300 عراقي ما يعادل 122 بالمئة.



وبحسب الأرقام فإن نسبة المواطنين السوريين الذين حصلوا على حق حماية اللجوء انخفضت منذ عام 2016، حيث كانت نسبتهم 57 بالمئة من الذين حصلوا على الموافقة على طلباتهم، ولكن مع ذلك بقوا الكتلة الأكبر بين الحاصلين على حق الحماية في العام 2017، وتوزعوا على 18 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.



ومن بين 175,800 سوري حصلوا على حق حماية اللجوء في أوروبا، حصل 124,800 شخص منهم على حق الحماية في ألمانيا وحدها بنسبة تعادل 70 بالمئة من نسبة السوريين المتقدمين بطلبات الحصول على اللجوء.



خ.أ



بنا 1628 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/20 - 31 : 08 PM