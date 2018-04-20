بالتعاون مع وزارة الداخلية .. "الأشغال" تقيم محاضرة حول مكافحة الفساد المالي المنامة في 20 أبريل/ بنا / أقامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني محاضرة توعوية حول مكافحة الفساد المالي وتعزيز النزاهة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية.







وقدم المحاضرة لموظفي الوزارة الاخصائي القانوني السيد عبد الله الطهمازي الذي اكد بأن الفساد المالي أحد الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية والتي أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها وما يتبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية حيث تقدر الخسارة المالية الناتجة عن الفساد في الدول النامية وحدها ما بين 40 الى 60 مليار دولار سنويا.



وتطرق الإخصائي القانوني لأبرز جرائم الفساد وما يتبعها من تبعات قانونية والإجراءات المتبعة ضد مرتكبيها، بالإضافة إلى أبرز جهود مملكة البحرين على المستوى المحلي في مكافحة الفساد، سواء من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 أو من خلال الحملات الوطنية وتفعيل الخط الساخن 992.



وأكد الطهمازي أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها.







ح ب/س.ي



بنا 1549 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/20 - 01 : 07 PM