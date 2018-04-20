الرئيس الروماني ينفي نية بلاده نقل سفارتها الى القدس المحتلة بوخارست في 20 أبريل /بنا/ نفى الرئيس الروماني كلاوس يوهانس اليوم نية بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة .



وأكد الرئيس يوهانس ردا على تصريح رئيس الحزب الحاكم ان رومانيا قررت نقل سفارتها إلى القدس ان موقف بلاده من هذه المسألة يتطابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة موضحا أن نقل السفارة يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.



وقالت الرئاسة الرومانية في بيان اصدرته ان قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة تنص على الامتناع عن إقامة أي بعثات دبلوماسية في القدس وتحث المجتمع الدولي على بذل جهوده في سبيل التوصل إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.







س.ي



بنا 1510 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/20 - 41 : 06 PM