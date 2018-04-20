لجنة الشكاوى في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تناقش تعزيز الشراكة المجتمعية المنامة في 20 أبريل/ بنا / عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الحادي عشر برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية السيد خالد الشاعر والسيدة روضة سلمان العرادي.







وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وطلبات المساعدة والمشورة القانونية التي قدمتها المؤسسة الوطنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في شأنها والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعتها.



واعتمدت اللجنة دليل تلقي الشكاوى وطلبات المساعدة القانونية وأوصت برفعه إلى مجلس المفوضين في اجتماعه القادم لإقراره.



وناقشت اللجنة مقترحا حول تعزيز الشراكة المجتمعية رغبة من المؤسسة الوطنية في تفعيل دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف مناطق مملكة البحرين.







ع.ر/س.ي



بنا 1508 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/20 - 21 : 06 PM