الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد معتدل مع بعض السحب المنامة في 20 أبريل/بنا/ توقعت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن يكون الطقس ليوم غد السبت معتدل مع بعض السحب لكنه حار ومغبر مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق غدا.







الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا غدا.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح شديدة السرعة غدا، داعية إلى الحذر والحيطة.



ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 37 درجة، والصغرى 24 درجة.



الرطوبة النسبية العظمى 70%، والصغرى 10%.



شروق الشمس 05:09 صباحا... غروب الشمس 06:03 مساءا.





خ.أ



بنا 1506 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/20 - 12 : 06 PM