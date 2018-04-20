رئيس جنوب أفريقيا يقطع مشاركته في قمة الكومنولث ويعود لمواجهة التظاهرات في بلاده جوهانسبرغ في 20 أبريل/بنا/ قطع رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا مشاركته في قمة رابطة دول الكومنولث في لندن عائدا اليوم الجمعة إلى شمال غرب بلده الذي يشهد تظاهرات عنيفة ضد الفساد ونقص الخدمات العامة.







وذكرت تقارير إخبارية من جنوب افريقيا أن منطقة ماهيكينغ شهدت تظاهرات وأوضاعا متوترة بعد ليلة جديدة من اعمال العنف، حيث اغلقت المدارس والمحلات التجارية والخدمات العامة.



وقبيل وصول الرئيس رامابوزا، اطلقت شرطة جنوب افريقيا الرصاص المطاطي لتفريق عشرات المتظاهرين في مدينة ماهيكينغ.



واعلن مكتب رئاسة جنوب افريقيا ان الرئيس "قرر اختصار مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث في لندن" ليتمكن من "متابعة الوضع في الاقليم الشمالي الغربي".



واكدت الرئاسة في بيان ان رامابوزا "دعا الى الهدوء واحترام القوانين في الاقليم"، وطلب من السكان التعبير عن مطالبهم "بوسائل سلمية بدلا من العنف والفوضى". وطلب من الشرطة "ان تبرهن اكبر قدر من ضبط النفس" في ممارسة مهامها.



وتشكل هذه التظاهرات واحدا من اكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد منذ توليه مهامه في فبراير الماضي.





خ.أ



بنا 1457 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/20 - 14 : 06 PM