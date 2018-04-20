برلمان زيمبابوي يستدعي الرئيس السابق موغابي في قضية اختفاء الماس بقيمة 15 مليار دولار هراري في 20 ابريل/بنا/ طلب البرلمان في زيمبابوي من الرئيس السابق روبرت موغابي المثول لكشف ملابسات "اختفاء الماس تبلغ قيمته 15 مليار دولار"، كما اعلن نائب الجمعة.



وقال تيمبا مليسوا، رئيس اللجنة النيابية المسؤولة عن المناجم والطاقة في تصريح لصحيفة (هيرالد) الرسمية "حددنا 9 مايو موعدا للإدلاء بشهادته".



واضاف أن "اللجنة اجتمعت أمس الخميس قررت دعوة الرئيس السابق موغابي إلى لجنتنا لقول ما يعرفه عن اختفاء الماس تبلغ قيمته 15 مليار دولار".



ويريد نواب البرلمان الزيمبابوي استجواب موغابي حول تصريحات ادلى بها في 2016، اعرب فيها عن الاسف لخسارة بلاده 15 مليار دولار من عائدات الماس بسبب فساد وتهريب رؤوس اموال قامت به شركات التعدين الاجنبية.



وقد طلبت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن هذا الملف حتى الان من عدد كبير من الوزراء السابقين وقادة الشرطة وكبار مسؤولي الادارة الحضور للإدلاء بشهاداتهم.



وفي تقرير اصدرته العام الماضي، اتهمت منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية مسؤولي زيمبابوي بأنهم اختلسوا طوال سنوات العائدات المتأتية من استثمار الماس لتمويل قمع منافسيهم السياسيين.



واضافت غلوبال ويتنس "ان جهاز الاستخبارات المركزية في زيمبابوي، احتفظ بطريقة سرية بقسم من رأسمال مؤسسة كانت تستخرج الماس في منجم مارانج (شرق)".



وكان موغابي الذي ترأس زيمبابوي منذ استقلال البلاد في 1980، ارغم في نوفمبر على الاستقالة بضغط من الجيش والشارع وحزبه، الذي ما زال في الحكم.







خ.أ



بنا 1351 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/20 - 21 : 05 PM