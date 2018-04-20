الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني رام الله في 20 ابريل/بنا/ دانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة استمرار الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أدى إلى استشهاد شابين وإصابة العشرات بالإضافة إلى خط شعارات عنصرية وقطع اشجار وترهيب للمواطنين.



وأكدت الرئاسة في بيان اصدرته ان قيام جيش الاحتلال بإطلاق النار الحي على المظاهرات السلمية الشعبية التي يشهدها قطاع غزة، وقيام المستوطنين بالاعتداء على الارض الزراعية في قرية بورين وقطع 100 شجرة زيتون، وخط شعارات عنصرية في قرية برقة، والاعتداء على مركبات المواطنين، والهجوم على القرى الفلسطينية، لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً وتمسكا بحقوقه المشروعة.



وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية استمرار جيش الاحتلال بقتل المواطنين بدم بارد، وحماية اعتداءات المستوطنين الإرهابية، على ارضنا وشعبنا ومقدساتنا.



وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها اليومية ضد الشعب والارض الفلسطينية.





س.ي



بنا 1336 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/20 - 42 : 04 PM