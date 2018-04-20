الدكتور ميرزا يستقبل شركة ABENGOA التي أبدت رغبتها بالمشاركة في مشاريع الطاقة الشمسية في البحرين المنامة في 20 أبريل/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه المهندس هشام فيصل الحجيلان المدير العام لشركة ABENGOAالمتخصصة في مجال الطاقة الشمسية وعدد من المسئولين بالشركة.

واطلع الوزير على مشاريع وأنشطة الشركة في مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية ورغبتهم في المشاركة بمشاريعهم في مملكة البحرين حسب الفرص المتاحة.



وأشاد الوزير بنشاط شركة ABENGOA التي هي من أكبر الشركات في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية والمشاريع التي يقومون بها موضحاً ان وحدة الطاقة المستدامة والتي تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة يهمها الاطلاع على ما تقوم به الشركات المتخصصة في هذا المجال ودراسة عروضها والعمل على امكانية التعاون معها.



وعبر المدير العام للشركة عن شكره للوزير على الترحيب بفتح آفاق التعاون مع الشركات العاملة في الطاقة الشمسية.



حضر المقابلة الدكتور خالد احمد بوراشد مستشار وحدة الطاقة المستدامة والدكتور أحمد هاشم مستشار الوزير.



ع.ر/س.ي



بنا 1332 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/20 - 37 : 04 PM