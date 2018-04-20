استشهاد شابين فلسطينيين في غزة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي غزة في 20 أبريل/بنا/ استشهد شابين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الجمعة في قطاع غزة، كما اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع حيث توافد آلاف الفلسطينيين على طول حدوده في اطار حركتهم الاحتجاجية (مسيرة العودة).



وأشارت تقارير اخبارية أن 40 آخرين، بينهم مسعف وصحفي جرحى اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة، المتواصلة للجمعة الرابعة على التوالي عند السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة، والتي أطلق عليها اليوم جمعة الشهداء والأسرى.



وذكرت مصادر طبية، أن الشاب أحمد نبيل عقل (25 عاماً)، استشهد عقب إصابته برصاصة متفجرة في الرأس أطلقها عليه قناصة الاحتلال المنتشرين شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل ان يعلن عن استشهاده لاحقا.



كما أعلنت المصادر أيضا عن استشهاد الشاب أحمد رشاد العثامنة (24 عاما) برصاص الاحتلال، أطلقه عليه جنود الاحتلال عند السياج الفاصل شمال قطاع غزة.



وفي الضفة الغربية، قمعت قوات الاحتلال المسيرات السلمية المنددة بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل سفارة بلاده إليها منتصف أيار المقبل، كذلك بالقرارات الأميركية الأخرى والمتعلقة بتقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).





خ.أ



بنا 1313 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/20 - 19 : 04 PM