وزيرة خارجية إندونيسيا تستقبل سفير مملكة البحرين الجديد جاكرتا في 20 ابريل / بنا/ استقبلت معالي السيدة ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا اليوم، سعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا.

وخلال اللقاء هنأت معالي السيدة ريتنو مارسودي سعادة السفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو بمناسبة تعيينه سفيرًا لمملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا، مؤكدة حرص جمهورية اندونيسيا على تعزيز علاقات التعاون مع مملكة البحرين بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه نقل السفير تحيات معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية إلى معالي وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات، ومؤكدًا على أهمية زيادة تعزيز التعاون الثنائي على كافة الاصعدة.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1216 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/20 - 55 : 03 PM