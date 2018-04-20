قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان الرياض في 20 أبريل / بنا / اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة جازان السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت صباح اليوم إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي السعودية.



وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ،حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أي أضرار أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان.



وقال إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216)،والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.





م.ح.



بنا 1152 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/20 - 04 : 03 PM