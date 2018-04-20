بن هندي: سمو الشيخ ناصر بن حمد يستشرف المستقبل بإطلاق برنامج "استجابة" المنامة في 20 ابريل / بنا / أكد مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح عيسى بن هندي أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اطلق مبادرة نوعية وبارزة من خلال برنامج (استجابة) الهادف إلى تطوير القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة من خلال استثمار مواردها المتاحة وتسويق منشآتها بما يضمن الارتقاء بهذين القطاعين الهامين.



واشار بن هندي الى أن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تنسجم مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتوجيهات المستمرة في منح الجانب الشبابي والرياضي أولوية في برنامج العمل الوطني وتمهيد الطريق أمام منتسبيه من اجل المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف الجوانب مؤكدا أن إطلاق برنامج (استجابة) يترجم حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على النهوض بمختلف مكونات منظومة العمل الشبابي والرياضي في المملكة.



ونوه بن هندي الى الآثار الإيجابية لبرنامج (استجابة) على مستقبل الرياضة البحرينية من خلال العمل على تفعيل التعاون المشترك بين المؤسسات الرياضية والشبابية والقطاعين الحكومي والخاص والقطاع الاهلي الامر الذي يساهم في ايجاد تكتل وطني قادر على تحقيق التطور المنشود للقطاعين الشبابي والرياضي داعيا كافة الاطراف الى أهمية تضافر مختلف الجهود من أجل إنجاح برنامج (استجابة) وترجمة أهدافه المتميزة على أرض الواقع.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1010 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/20 - 14 : 01 PM