انزلاق طائرة ماليزية على مدرج مطار في نيبال كاتماندو في 20 ابريل / بنا / انزلقت طائرة تابعة لشركة طيران ماليزية على المدرج أثناء إقلاعها في نيبال، مما أجبر شركة الطيران على تأجيل الرحلة.



ونقلت وكالة الأنباء الالمانية عن متحدث باسم مطار تريبهوفان الدولي إن طائرة تابعة لشركة "ماليندو إير" تقل 139 شخصا، كانت في طريقها إلى كوالالمبور عندما وقع الحادث الليلة الماضية.



وقال المتحدث إن الطائرة انحرفت لمسافة 100 قدم عن المدرج وإن الرحلات الجوية الدولية استؤنفت بعد تحريك الطائرة دون وقوع إصابات.













م.ف.ق/م.ح.



بنا 0832 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/20 - 40 : 11 AM