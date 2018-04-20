وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتسلم نسخة من كتاب "نجوم في الذاكرة" للكاتب حسن الدوسري المنامة في 20 ابريل / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، بالكاتب والمؤرخ الرياضي السيد حسن صالح الدوسري، حيث أهداه نسخة من كتابه "نجوم في الذاكرة" والمكون من جزئين.



ويتضمن كتاب "نجوم في الذاكرة" بجزئيه الأول والثاني، نبذة عن تاريخ كرة القدم في مملكة البحرين، وبدايات مزاولة هذه الرياضة منذ العام 1922، وتحديداً في جيل الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي، مدعوماً بأسماء وصور لأبرز نجوم الكرة في مختلف المواسم الرياضية في البحرين.



وخلال اللقاء، أشاد سعادة الوزير حميدان، بجهود الكاتب التوثيقية التي تسهم في اثراء المكتبة الرياضية بالمعلومات التاريخية والقيمة والمفيدة للأجيال المقبلة، وللباحثين عن تاريخ كرة القدم في البحرين، منوهاً بمثل هذه الإصدارات المتخصصة في توثيق تاريخ المملكة الرياضي، وإبراز ما حققه نجوم كرة القدم من إنجازات رفعت اسم مملكة البحرين عالياً في البطولات الرياضية.





م.ف.ق/م.ح.



بنا 0818 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/20 - 21 : 11 AM