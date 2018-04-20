لافروف: لا مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة.. وبوتين مستعد لمقابلة ترامب موسكو في 20 أبريل / بنا / أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رئيسا روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لن يسمحوا بنسبة 100 في المئة، بمواجهة عسكرية بين البلدين.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية نشرتها اليوم: "بالعودة إلى مسألة مخاطر المواجهة العسكرية، أنا أنطلق من حقيقة أن العسكريين في كلا البلدين لن يسمحوا بذلك، ولن يسمح بذلك، بالطبع، لا الرئيس بوتين، وأنا واثق لن يسمح كذلك الرئيس ترامب. فهما رئيسان قد انتخبا من قبل شعوبهما، وهما مسؤولان أمام هذه الشعوب عن السلام والأمن".



وبشأن الضربة الأمريكية في سوريا مؤخراً، أكد وزير الخارجية الروسي: "كانت هناك اتصالات على مستوى القيادة العسكرية، على مستوى الجنرالات، وبين ممثلينا وقيادة التحالف الأمريكي، وتم إبلاغهم عن مكان وجود "الخطوط الحمر"، بما في ذلك "الخطوط الحمر" على الأرض جغرافيا. على أية حال، تظهر النتائج، أنهم لم يجتازوا هذه "الخطوط الحمر".



وأعلن لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للاجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقال أن بلاده تأمل أن يحدد الرئيس ترامب مقترحه بشأن زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى واشنطن.







م.ح.



بنا 0748 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/20 - 55 : 10 AM