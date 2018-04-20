وزير التربية والتعليم يكرم الفائزين في مسابقة معهد البحرين للتدريب للمهارات المنامة في 20 ابريل / بنا / كرم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم المتدربين الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة معهد البحرين للتدريب الرابعة للمهارات، وذلك بمقر المعهد بمدينة عيسى.



وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الوزير أن مملكة البحرين ماضية في جهودها لتطوير التعليم الفني والمهني في المرحلتين الثانوية والجامعية، من خلال استحداث التخصصات المواكبة لمتطلبات سوق العمل، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بها، فضلًا عن تنظيم الأنشطة والمسابقات المهنية المعززة لمهارات الطلبة وإبداعاتهم في هذا المجال، بما يضمن لهم مستقبلًا مهنيًا متميزًا، يسهمون من خلاله في دعم المسيرة التنموية الوطنية.



وأشاد النعيمي بجهود معهد البحرين للتدريب في تنظيم مثل هذه المسابقات التي تسهم في الارتقاء بكفاءة الشباب البحريني المنتسب للمعهد في مجال تخصصاته التدريبية، بما يجعل منه خيارًا مفضلًا لمؤسسات سوق العمل، مؤكدًا دعم الوزارة للجهود التي يبذلها المعهد لتطوير برامجه وخدماته التدريبية.



وقد شهدت المسابقة مشاركة 56 متدربًا ومتدربة، ضمن 15 مهارة فنية ومهنية متنوعة، وهي: التمديدات الكهربائية، الإلكـتـرونيـات، تكنولوجيا التصميم الجرافيكي، كـابلات شبكـات المعلـومات، تكنولوجيا إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، تطوير الحلول البرمجية للأعمال التجارية (التطبيقات المكتبية)، تصميم المواقع، الخراطة الآلية (باستخدام الكمبيوتر)، تكنولوجيا الصفائح المعدنية، اللحام، الميكـاترونكس، إصلاح هياكل السيارات، السباكة والتدفئة، البناء الحجري وتركيب القطع الخشبية، وللمرة الأولى مهارة الروبوتات المتحركة.





م.ف.ق/م.ح.



بنا 0656 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/20 - 03 : 10 AM