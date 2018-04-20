مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 20 ابريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات المستجدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت تطورات الاحداث خلال الساعات القليلة الماضية والقضايا الراهنة حديث الساعة..



وفيما يلي ابرز العناوين:



/ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح.

/ سمو ولي العهد يحضر تخريج ضباط بحرينيين بالكلية البحرية الملكية البريطانية .

/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد عددا من الوحدات ويؤكد الاستمرار في برامج التطوير.

/ تسلم رسالته للدكتوراه حول أنظمة الطعون في الانتخابات .. وزير الديوان الملكي يستقبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء.

/ سمو الشيخ خالد بن حمد يزور "مركز دانة للتربية الخاصة" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد .

/ الخارجية" تدين إطلاق النار على نقطة تفتيش أمنية بعسير في السعودية.

/ البحرين وفرنسا تبحثان التعاون الإعلامي.

/ وزير التربية يطلع على مشاريع التعلم الإلكتروني بمدرسة مريم بنت عمران.

/ وزير العمل يرعى مبادرة «تضامن» لذوي الإعاقة وكبار السن.

/ وكيل الخارجية للشؤون الدولية: البحرين نجحت في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتذليل كل المعوقات لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في المجالات الاقتصادية الجديدة .

/ تدشين برنامج «حقوقي 2» بمشاركة الدراسات القضائية والأعلى للمرأة والوطنية لحقوق الإنسان والبحرين للتنمية السياسية.

/«التعليم العالي» يبحث التعاون مع «أريزونا» الأمريكية.

/ عيسى الثقافي يناقش «الثقافة وإنتاج الديمقراطية» الأحد.

/ الخياط: "استجابة" خارطة طريق للارتقاء بالشباب والرياضة.

/ المنامة يكسب النهائي الأول لدوري زين لكرة السلة.

/ باربار يجرد النجمة من لقب دوري اليد ويتوج للمرة الخامسة بتاريخه.

/ هزة أرضية في البحرين والكويت إثر زلزال ضرب جنوب إيران.

/ السعودية: استشهاد 3 رجال أمن بإطلاق نار في عسير.

/ القوة الجوية العراقية تنفذ ضربات ضد مواقع داعش داخل سوريا.

/ قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية السوداني من منصبه.

/ آلاف المتظاهرين قرب حيفا للمطالبة بحق العودة تزامنا مع ذكرى قيام إسرائيل.

/ فلسطين ومصر تتقاسمان الجوائز خلال مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

/ قوات موالية للرئيس اليمني السابق صالح تطلق معركة ضد المتمردين الحوثيين.

/ ترامب يتمنى قمة ناجحة مع كوريا الشمالية لكنه يحذر من أنه قد ينسحب.

/ انتخاب ميغيل دياز-كانيل رئيسا لكوبا خلفا لراوول كاسترو.

/ مظاهرات في عاصمة السنغال احتجاجا على قانون انتخابات جديد.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 0548 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/20 - 23 : 09 AM