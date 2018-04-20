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الطقس في مملكة البحرين: معتدل ولكنه حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار
2018/04/20 - 12 : 07 AM
المنامة في 20 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل ولكنه حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى جنوبية شرقية في وقت لاحق من النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 34 مئوية والصغرى 20 مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % والصغرى 20 %.


م خ

بنا 0255 جمت 20/04/2018


عدد القراءات : 13         اخر تحديث : 2018/04/20 - 12 : 07 AM
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