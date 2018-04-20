الطقس في مملكة البحرين: معتدل ولكنه حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار المنامة في 20 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل ولكنه حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى جنوبية شرقية في وقت لاحق من النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام .



درجة الحرارة العظمى 34 مئوية والصغرى 20 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80 % والصغرى 20 %.





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بنا 0255 جمت 20/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/20 - 12 : 07 AM