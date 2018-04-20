العاهل الاردني يتلقى رسالة من رئيس جمهورية ساحل العاج عمان في 19 أبريل/ بنا / تلقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، رسالة من رئيس جمهورية ساحل العاج تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق.

قام بنقل الرسالة وزير خارجية ساحل العاج مارسيل أمون تانو وذلك خلال استقبال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي له في عمان اليوم.



وبحث الصفدي مع تانو، الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اضافة الى سبل تطوير التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية.

كما بحث الجانبان ايضا المستجدات الإقليمية، وفِي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والجهود المبذولة لمحاربة الاٍرهاب.





م خ



بنا 2243 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/20 - 19 : 02 AM