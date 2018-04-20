الرئيس الفلسطيني يبحث مع وفد منظمة العمل الدولية آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية رام الله في 19 أبريل/ بنا / التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم وفد منظمة العمل الدولية برئاسة المدير العام للمنظمة جاي رايدر.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس عباس اطلع وفد المنظمة على آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية، ونتائج القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية.

واشار الرئيس الفلسطيني، إلى اهمية دور المنظمة في تطبيق معايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة مستحقاتهم المالية.

من جانبه اشار رايدر إلى انه سيبحث مع الجانب الاسرائيلي تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي فيما يتعلق بتنظيم انتقال العمال الفلسطينيين للعمل داخل اسرائيل، والحفاظ على حقوقهم النقابية والمالية.

واوضح مدير عام المنظمة الدولية، ان بعثة العمل الدولية التي زارت فلسطين مؤخراَ وضعت تقريرا حول الانتهاكات الاسرائيلية، سيقدم خلال اجتماع المنظمة الذي سيعقد في يونيو المقبل.





م خ



بنا 2221 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/20 - 40 : 01 AM