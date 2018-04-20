مملكة البحرين تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المنامة في 20 أبريل/ بنا / ادانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن، معربةً عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء جراء هذا العمل الإجرامي.



وإذ تشيد وزارة الخارجية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الأمن في المملكة العربية السعودية لتوفير كل سبل الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين فيها، فإنها تؤكد موقف مملكة البحرين الراسخ الذي يقف في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والتصدي للإرهاب، وتضامنها مع كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.



م.ا.ب/س.ي



بنا 2112 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/20 - 16 : 12 AM