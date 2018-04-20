الخارجية الأمريكية : روسيا وسوريا تحاولان تطهير موقع الهجوم الكيماوي في دوما واشنطن في 19 أبريل /بنا/ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة تشير إلى أن روسيا وسوريا تحاولان تطهير موقع الهجوم الكيماوي في دوما وتأجيل وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لموقع الهجوم الكيماوي.







وقالت المتحدثة هيذر ناورت "لدينا معلومات موثوقة تشير إلى أن مسؤولين روسا يعملون مع النظام السوري لمنع وتأجيل وصول هؤلاء المفتشين إلى دوما... مسؤولون روس عملوا مع النظام السوري لتطهير المواقع التي شهدت الهجمات المشتبه بها وإزالة الأدلة التي تثبت استخدام أسلحة كيماوية".



س.ي



بنا 2021 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/19 - 26 : 11 PM