استشهاد رجال أمن سعوديون في اطلاق نار على نقطة تفتيش بمنطقة عسير الرياض في 19 أبريل / بنا / صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم الخميس تعرضت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد كل من الرقيب / أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب / عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب / صالح علي العمري، تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء.





ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث قوله انه بمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، كما أسفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله حيث اتضح بأنه المواطن / بندر محمد علي الشهري، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة، أُستِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى .





ع ذ



بنا 2000 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/19 - 05 : 11 PM