سمو ولي العهد يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى سمو أمير دولة الكويت المنامة في 19 أبريل / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، عبر سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح، سائلا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين الى كل من اخيه سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد واخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عبر سموه فيهما عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.





ن.ع/س.ي/ع ذ



بنا 1852 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/19 - 13 : 10 PM