سمو رئيس الوزراء يعزي الكويت بوفاة الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح المنامة في 19 أبريل/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة ، عبر سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح ، سائلا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين الى كل من اخيه سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد واخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعرب سموه فيهما عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.



ن.ع/س.ي/ع ذ



بنا 1851 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/19 - 13 : 10 PM