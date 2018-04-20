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المقاومة اليمنية تبدأ عملية عسكرية واسعة بقيادة العميد الركن طارق عبدالله صالح
2018/04/19 - 50 : 09 PM
عدن في 19 أبريل / بنا / بدأت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح اليوم عملية عسكرية واسعة في الساحل الغربي لليمن باتجاه مفرق المخا ومنطقة البرح غربي محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الايرانية واستكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من المقاومة " التهامية " و"الجنوبية".


س.ي/ع ذ

بنا 1837 جمت 19/04/2018


عدد القراءات : 49         اخر تحديث : 2018/04/19 - 50 : 09 PM
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