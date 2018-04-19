جلالة الملك المفدى يبعث ببرقية تعزية ومواساة الى سمو أمير دولة الكويت المنامة في 19 أبريل / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح، داعيا جلالته المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته .





ن.ع/ع ذ



بنا 1836 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/19 - 49 : 09 PM