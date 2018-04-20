الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد تعزيز علاقاتها بالدول والمنظمات الافريقية الرياض في 19 أبريل/ بنا / اجتمع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع السيد محمود نبهاني شريف سفير جمهورية غينيا لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس في مقر الامانة العامة بالرياض.



وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز وتنمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات قادة دول المجلس والمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وخطط العمل التي يمكن إقرارها بهذا الشأن.



وقال الأمين العام المساعد إن دول المجلس تولي اهتماما كبيراً للدول والمنظمات الافريقية وأن مجلس التعاون يسعى إلى تعزيز العلاقات القائمة في القارة الافريقية وفتح اّفاق جديدة معها نحو التنسيق السياسي والامني، والتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الصلات بين الشعوب.





ن.ع/س.ي/ع ذ



بنا 1826 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/19 - 48 : 09 PM