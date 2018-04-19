الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد أهمية عقد القمة المرتقبة بين الكوريتين الرياض في 19 أبريل / بنا / اجتمع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم مع السيد دو بونج كيو، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية كوريا في المملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا، حيث أكد الأمين العام المساعد أن دول المجلس تولي اهتماما كبيراً بالحوار الاستراتيجي مع جمهورية كوريا فيما أشاد السيد دو بونج كيو بالحوار القائم بين الجانبين، واطلع العويشق على آخر التطورات السياسية في جمهورية كوريا.



كما اطلع السيد دو بونج كيو الأمين العام المساعد على الترتيبات القائمة لعقد القمة بين كوريا الشمالية، وجارتها الجنوبية والمتوقع عقدها في 27 أبريل الجاري في المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين، مؤكداً أنها ستكون قمة مختلفة بكافة المقاييس.



وأشاد الأمين العام المساعد بنجاح الجهود الدبلوماسية الكورية والدولية لتحقيق هذا النجاح، متمنياً أن تؤدي القمة المرتقبة إلى انفراج الأزمة بما يحقق السلام والاستقرار لشبه الجزيرة الكورية.



ن.ع/س.ي/ع ع



بنا 1745 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/19 - 54 : 08 PM