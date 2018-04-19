جودة التعليم تعقد منتدى الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات بمشاركة 130 خبيرا.. المضحكي لـ(بنا): البحرين سباقة لكل ما يمكن أن يستفاد منه عالمياً في مجال جودة التعليم والتدريب المنامة في 19 إبريل / بنا / أكدت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب أن ملف تطوير التعليم والتدريب، والذي يشكلُ الإطارُ الوطني للمؤهلات جزءًا منه وداعمًا له في ذات الوقت، حظي منذ انطلاقته على الاهتمام والدعم والمساندة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، لتصب جميعها في تحقيق تطلعات وأهداف رؤية مملكة البحرين 2030، والتركيز على أن يصبح المواطن البحريني الخيار الأول لأرباب الأعمال في سوق العمل.



وأوضحت الدكتورة المضحكي في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش افتتاح منتدى هيئة جودة التعليم والتدريب الذي نظمته الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات في فندق ذا غروف بجزر أمواج بعنوان: "الإطار الوطني للمؤهلات: هل نحن على مَقْرُبَةٍ من تلبية احتياجات سوق العمل"، أن هيئة جودة التعليم والتدريب تحث على كل دراسة تصب في معرفة متطلبات سوق العمل البحريني، مشيرة إلى أن الهيئة اتخذت من دراسة أجرتها " تمكين" منذ سنوات مرشداَ لها في معرفة تصور كامل عن سوق العمل البحريني وما يحتاجه من متطلبات، مؤكدة أن مملكة البحرين سباقة لكل ما يمكن أن يستفاد منه عالمياً في مجال جودة التعليم والتدريب، مشيرة إلى أهمية تدريب الخريجين على التكيف مع سوق العمل خلال تنمية المهارات، أو تعلم مهارات جديدة.



وأكدت المضحكي أن تضافر جهود الجهات المعنية سوف ينعكس على تطور جودة التعليم والتدريب، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى أن تعادل الخبرة بالشهادة الأكاديمية مستقبلاً، مؤكدة أن عمليات تطوير جودة التعليم والتدريب تعد مسئولية تشاركية وتكاملية مع جميع الجهات المعنية.



ويشارك في المنتدى 130 من المختصين في مجال التعليم والتدريب من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ومملكة ماليزيا.



وقد أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب في كلمتها أمام المنتدى أنَّ للإطار البحريني للمؤهلات دورًا وأهمية في ربط المؤهلات مع احتياجات سوق العمل بالتعاون مع ذوي الخبرة وأرباب الأعمال المعنيين بهذا القطاع، لافتة بذلك إلى الدور الذي تؤديه اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، التي تسعى بكل إمكانياتها إلى الوصول للحلول الممكنة لسد الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وفقًا لرؤية البحرين 2030.



وأوضحت المضحكي أن قضية الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل، متواصلة ومتكررة؛ حيث أن التناغم بين الطرفين لا يزالان دون المستوى المطلوب، ممَّا يعني أن هناك حاجة ملحة لسد تلك الفجوة من خلال تحقيق التكامل والتناغم بين البرامج الأكاديمية والتدريبية المعروضة، وبين المهارات المطلوبة من الخريجين والتي تساهم في تجاوز جميع العقبات.



من جهة أخرى استعرض المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات الدكتور طارق السندي، أهم إنجازات الإطار الوطني للمؤهلات والتي تتضمن نتائج عمليات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الوطنية، وإسناد المؤهلات الأجنبية، والمنهجية التي تتبعها الإدارة لتدريب المؤسسات على كيفية الإدراج، والتسكين، والإسناد، وكيفية بناء قدراتها، كما استعرض تنفيذ الإدارة لعدد من المشروعات المرتبطة بإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، ومن بينها "مشروع إطار الساعات المعتمدة"، من خلال بيان أهم أهدافه، والفائدة المرجوة التي يحققها المشروع، وما تم إنجازه في هذا الشأن من قبل الهيئة، بالإضافة إلى "مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية"؛ بناءً على الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية.



وأوضح الدكتور السندي أن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات قامت بتدريب عددٍ من المقيمين على عمليات الإدراج والتسكين، وتدريب ممثلين عن قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني على كيفية تقديم طلبات الإدراج وتسكين المؤهلات بالإضافة الى ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة في سعيها لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات المعنية في المملكة، مشيراً إلى أن عمل الإدارة العامة للإطار الوطني لم ينحصر على المستوى المحلي، بل تجاوزه إلى التعاون مع الشركاء على المستوى الخليجي، والإقليمي، والدولي، خلال المساهمة في إنشاء عدد من أطر المؤهلات على مستوى المنطقة، متمثلاً في إطار المؤهلات السعودي وإطار المؤهلات العماني، فضلا عن المشاركة في صياغة مشروع الإطار الخليجي الموحد.



كما ناقش المنتدى كيفية بناء العلاقة بين قطاع الصناعة والتعليم والتدريب من خلال الإطار الوطني للمؤهلات وقدم الرئيس الفني الأول لوكالة الاعتماد المالي الماليزية الدكتور إيدي تشونج ورشة عمل متخصصة بعنوان: "كيف تستخدم بحوث السوق في زيادة فرص عمل المتعلمين"، كذلك تضمن المنتدى جلسة نقاشية تطرقت إلى تصميم المناهج الإبداعية لدعم احتياجات سوق العمل، برئاسة القائم بأعمال إدارة عمليات الإطار الوطني للمؤهلات الدكتورة الشيخة لبنى آل خليفة، وبمشاركة مجموعة من المختصين بقطاعي التعليم والتدريب وممثلين عن أرباب الأعمال تضمنت الدكتور خالد المطاوعة مدير إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والأستاذ جيف هونكوك مدير التعليم في مجلس التنمية الاقتصادية، والأستاذ أحمد الريس مدير جسر كابيتال، والأستاذة إيما جناحي مدير إدارة التطوير الأكاديمي في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين).



واختتمت مدير إدارة التعاون والتنسيق الأكاديمي الأستاذة عصمت جعفر محاضرة بعنوان :تعزيز الثقة في الإطار الوطني البحريني للمؤهلات على الصعيد الدولي: المحاذاة مع الإطار الأسكتلندي، والتي تطرقت خلالها إلى مشروع محاذاة الإطار البحريني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة للمؤهلات.



وفي ختام المنتدى أصدر المشاركون عددا من التوصيات، تساهم في تعزيز حالة التقارب بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تسعى إلى تلبية القوى العاملة البحرينية احتياجات سوق العمل لبحريني، وإعداد دراسات تحدد متطلبات سوق العمل؛ مبنية على تحليل وفهم حقيقيين لهذه السوق، وجدوى البرامج التعليمية والتدريبية المطروحة، وكفاءة مخرجاتها لسد احتياجاتها، واحتياجات ومتطلبات الجهات ومؤسسات التوظيف، وأرباب الأعمال بالإضافة إلى العمل على ترسيخ التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب، وممثلي سوق العمل، والجهات ذات العلاقة في إعداد المتعلمين بالمعرفة، والمهارات، والكفاءات التي تناسب احتياجات الصناعة الحالية خلال توفير مزيج متوازن من المعرفة النظرية اللازمة، والتطبيق العملي المطلوب، الأمر الذي يفضي إلى إعداد خريجين ذوي مهارات عالية ومتنقلة إقليميًّا ودوليًّا.



كما أوصى المشاركون بضرورة تضمين المناهج الدراسية للمتطلبات الاقتصادية الجديدة، والتزام الأجندة الإنمائية للدولة، بالإضافة إلى المواءمة بين احتياجات سوق العمل، والمنتج التعليمي والبرامج الأكاديمية، على أن تتضمن المقررات المهارات المعرفية والكفاءات المطلوبة في سوق العمل.



وشدد المشاركون على أهمية محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات بغيره من أطر المؤهلات في الدول الأخرى لما لذلك من دور في الاعتراف المتبادل، والذي بدوره يعزز من كفاءة حملة المؤهلات الوطنية.



من/ نبيلة سليمان



ن.ع/ع ع



بنا 1742 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/19 - 48 : 08 PM