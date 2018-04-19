متحف البحرين الوطني يحتفي مع الأطفال باليوم العالمي للمواقع الأثرية المنامة في 19 أبريل / بنا / قدم متحف البحرين الوطني بالتزامن مع اليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية فعالية سرد قصة "جزيرة صغيرة، قلعة كبيرة"، وذلك مساء اليوم الخميس 19 أبريل 2018 بمكتبة متحف البحرين الوطني.



واستمتع الأطفال المشاركون بأحداث القصة المعبرة والبسيطة، والتي تهدف إلى خلق وعي لدى الأطفال حول أهمية تاريخ مملكة البحرين الأثري.



كما تعرف الأطفال على عدد من المواقع الأثرية في مملكة البحرين من خلال الخريطة المكبرة في بهو المتحف.



وتتواصل برامج هيئة البحرين للثقافة والآثار الموجهة للأطفال حيث تقيم الهيئة يوم السبت 21 أبريل الجاري ورشة عمل مميزة بعنوان "قصة النخلة"، في جناح مملكة البحرين المشارك في إكسبو 2015 ميلانو "آثارنا الخضراء"، والذي أعيد تشييده في مدينة المحرق التي تحتفي هذا العام باعتبارها "عاصمة للثقافة الإسلامية 2018".



ولمعرفة تفاصيل الفعاليات المذكورة والمعلومات حول جميع فعاليات هيئة البحرين للثقافة والآثار يمكن الاطلاع على موقع الهيئة www.culture.gov.bh .



ن.ع/ع ع



بنا 1616 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/19 - 22 : 07 PM