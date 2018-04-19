السجن المؤبد لثلاثة متهمين في واقعة إحداث تفجير والشروع في القتل بالقرب من منطقة بوصيبع المنامة في 19 أبريل / بنا / صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 19 /04 /2018م على عدد ثلاثة متهمين في واقعة إحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب والتدريب على استعمال المتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة وإستعمال المواد المفرقعة والإتلاف وعاقبتهم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن متهمين اثنين ومصادرة المضبوطات.



وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام مجهولين بوضع جسم غريب عند إشارة القدم وبعد دقائق ورد بلاغ آخر عن انفجار عبوة مفرقعة على شارع البديع بالقرب من منطقة بوصيبع وفور تلقي البلاغ تم إجراء التحريات من أجل الوصول لمرتكبي الواقعة وتوصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين الأول حتى الثالث في الواقعة محل التحقيق.



وبناءً على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك ثلاثة متهمين وتم القبض على متهمين والتعميم على الآخر، وأقر المتهمان بإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب والتدريب على استعمال المتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة وإستعمال المواد المفرقعة والإتلاف.



وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجرى التحريات وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية.



ن.ع/ع ع



بنا 1610 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/19 - 23 : 07 PM