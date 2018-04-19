سعادة رئيس هيئة الأركان يشارك في مؤتمر رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‎ المنامة في 19 أبريل/ بنا / شارك سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مؤتمر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح اليوم الخميس 19 أبريل 2018م، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.



وخلال المؤتمر جرى بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك، لتقوية جهود مكافحة الإرهاب في حفظ الأمن الإقليمي والدولي.





ن.ع/ع ذ



بنا 1508 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/19 - 11 : 06 PM