صائب عريقات: نقل السفارة الأميركية الى القدس تدمير لخيار الدولتين اريحا في 19 ابريل/ بنا / أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن تصميم الإدارة الأميركية على نقل سفارتها من تل أبيت إلى القدس يعكس حقيقة تصميمها على تدمير عملية السلام وخيار الدولتين.



وشدد عريقات لدى لقائه اليوم رئيسة قسم الشرق الأوسط في الدائرة السياسية للأمم المتحدة سوزان روز، وممثل اليابان لدى فلسطين تاكاشي اوكابو اليوم على أن إصرار إدارة الرئيس الأميركي ترامب على الاستمرار في خرق القانون الدولي والشرعية الدولية بات يُشكل تهديداً على أمن وسلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.



وقال إن استجابة عدد من السفراء في الأمم المتحدة لدعوة من سفير الاحتلال الإسرائيلي دانون والقيام بزيارة للمستوطنات والقدس الشرقية المحتلة بمرافقة رسمية إسرائيلية تشكل وصمة عار على جبين كل الدول التي استجابت لهذه الدعوة التي تحاول تدمير الأسس والمبادئ التي انشأت الأمم المتحدة لإرسائها.



وأضاف عريقات أن العالم أجمع يدرك الأهمية البالغة لإعلان الظهران الصادر عن القمة العربية رقم (29) التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية، التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (قمة القدس) وتبنت أيضاً رؤية السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن يوم 20 شباط الماضي، بما يشمل رفض وإدانة قرار الرئيس ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، وإنشاء إطار دولي جديد لمتابعة عملية السلام .



س.ي/ع ذ



بنا 1507 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/19 - 14 : 06 PM